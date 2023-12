PAX Global Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten Wochen gab es bei Pax Global keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als neutral bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Pax Global-Aktie als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pax Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,1 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,93 HKD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses als gut bewertet wird, da der RSI bei 27,27 liegt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, resultiert in einer neutralen Bewertung mit einem Wert von 42,66.

Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung der Pax Global-Aktie als "Gut" führt.