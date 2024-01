PAR Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Par-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 36,19 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 41,65 USD verzeichnet, was einem Unterschied von 15,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,67 USD, und auch hier übertrifft der letzte Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt um 10,57 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Par-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Par beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Par-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Par, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 39,4 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Par daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das KGV beträgt aktuell 319,21 und liegt damit 593 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 46 in der Branche für Elektronische Geräte und Komponenten, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Par in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.