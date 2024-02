PAR Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Par auf sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Par diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Internetstimmung kann die allgemeine Stimmung verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Par wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Par in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,56 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -2,5 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Par 554,16 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Langfristig wird die Aktie von Par von Analysten als "Gut" eingestuft, da von insgesamt 18 Analystenmeinungen 3 positiv, 2 neutral und keine negativ waren. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 39,4 USD geschätzt, was einer Erwartung von -18,07 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analysteneinschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.