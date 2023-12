PAR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für die Par-Aktie liegt bei 32,34 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 29,36 und deutet auf eine "gute" Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Par wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Par 319. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist das KGV von Par damit als überbewertet zu betrachten. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "schlechte" Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 35,88 USD für den Schlusskurs der Par-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,57 USD, was einer positiven Abweichung von 24,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Einschätzung hin, was der Par-Aktie insgesamt ein "gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.