PAR Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Par hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +25,96 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei 504,12 Prozent, wobei Par mit 477,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Par stark zurückgegangen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Par in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite von Par liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11146.36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der negativen Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche.