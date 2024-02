PAR Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Par weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die Dividendenrendite 11349,16, was einer Differenz von -11349,16 Prozent zur Par-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Par-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite jedoch um 548,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,24 Prozent, wobei Par aktuell um 28,3 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen liegt hingegen im neutralen Bereich. Somit erhält die Par-Aktie ein "Gut"-Rating.

In der Analysteneinschätzung wird die Aktie langfristig als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral"-Titel betrachtet, da die Erwartungen der Analysten ein Kursziel in Höhe von 39,4 USD vorsehen, was einer Erwartung von -19,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.