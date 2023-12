PARTS iD Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse von Parts Id deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0.01189 USD liegt, was einer Abweichung von -95,6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Parts Id eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,1 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Parts Id daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Parts Id durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen zu Parts Id geäußert wurden. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Parts Id-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Parts Id daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.