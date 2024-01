PARTS iD Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Tendenz über den gesamten analysierten Zeitraum. Des Weiteren wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Parts Id diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung zum Anleger-Sentiment ab.

Neben den Analysen aus Bankhäusern dient auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum in Kombination mit der Veränderung der Stimmung ergibt ein aussagekräftiges Bild über die langfristige Stimmungslage. Bei der Aktie von Parts Id wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Parts Id zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Parts Id-Aktie mit 0,00435 USD derzeit um -95,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -98,39 Prozent, weshalb auch hier eine Gesamtbewertung als "Schlecht" erfolgt.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Für die Parts Id-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Somit erhält die Parts Id-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.