PAO TMK Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tmk Pjsc-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Tmk Pjsc-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, weshalb die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat die Tmk Pjsc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 111,73 Prozent erzielt, was 111,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Tmk Pjsc im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" gut ab, da die Dividende um 18,67 Prozentpunkte höher ausfällt. Daher ergibt sich auch hier die Einstufung "Gut" für die Aktie.