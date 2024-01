PAO TMK Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken weitgehend neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tmk Pjsc. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 18,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 18,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 0) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Tmk Pjsc von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Tmk Pjsc-Aktie eine Rendite von 111,73 Prozent, was mehr als 112 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier übertrifft Tmk Pjsc mit 111,73 Prozent diese Rendite deutlich. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tmk Pjsc liegt bei 2,97, was auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat einen Wert von 0. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.