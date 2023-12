PAO TMK Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Tmk Pjsc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 57,66 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Tmk Pjsc weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tmk Pjsc.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tmk Pjsc, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Tmk Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +111,73 Prozent erzielt, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis von 0 Prozent lag Tmk Pjsc mit 111,73 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite für Tmk Pjsc beträgt bezogen auf das Kursniveau 18,67 Prozent und liegt damit 13,16 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tmk Pjsc eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.