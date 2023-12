PAO TMK Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Tmk Pjsc-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht gemischte Signale. Während der aktuelle Kurs von 200,52 RUB mit einer Entfernung von +13,89 Prozent vom GD200 (176,07 RUB) ein "Gut"-Signal darstellt, weist der GD50 einen Kurs von 213,01 RUB auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tmk Pjsc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Tmk Pjsc beträgt 18,67 Prozent, was 13,16 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Tmk Pjsc-Aktie eine deutlich bessere Rendite von 111,73 Prozent erzielt. Dies liegt weit über der mittleren Rendite der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 0 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In puncto Fundamentaldaten weist die Tmk Pjsc-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,97 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.