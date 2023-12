PAOTEK Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividende von Novatek Pjsc steht im Verhältnis zum Aktienkurs aktuell bei 2, was eine positive Differenz von +2,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Novatek Pjsc daher als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Novatek Pjsc veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Novatek Pjsc. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit in den Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie derzeit viel Aufmerksamkeit erhält, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Novatek Pjsc-Aktie bei 1477,19 RUB liegt, was in der Nähe des aktuellen Schlusskurses von 1463,2 RUB liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1554,38 RUB, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novatek Pjsc daher auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.