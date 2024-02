PAM Transportation Services Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Pam Transportation Services verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -29,41 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor um 273,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, der bei 244,07 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 8,7 Prozent, was bedeutet, dass Pam Transportation Services derzeit um 38,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite kann ein Investment in die Aktie von Pam Transportation Services derzeit keine Gewinne durch Dividenden erzielen, da die Rendite bei 0 Prozent liegt, was 4,83 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,05 USD der Pam Transportation Services-Aktie derzeit um -6,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -14,03 Prozent, was auch hier zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen im Internet wird die Aktivität in sozialen Medien in Bezug auf Pam Transportation Services als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.