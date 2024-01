PAM Transportation Services Aktie: Der Knall ist da!

Pam Transportation Services hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Unterperformance von 4,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher wird das Wertpapier von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Pam Transportation Services liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 42,39 bzw. 42,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich zur Industrie hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,74 Prozent erzielt, was 1394,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 11,5 Prozent, wobei Pam Transportation Services aktuell 26,23 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht". In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,21 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,91, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

