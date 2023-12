PAL Holdings Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Pal steht bei 2,35, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 19,18 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Pal auf 1874,83 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2611 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,27 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 2093,26 JPY, was einen Abstand von +24,73 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen in sozialen Medien zu Pal untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral ausfielen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Pal diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Pal in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pal wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.