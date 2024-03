PAL Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und Häufigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den letzten vier Wochen gab es bei Pal keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Pal bei 2083,39 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2316 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,16 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2316,52 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Pal daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden über Pal neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Pal daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,17 Punkten, was bedeutet, dass die Pal-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,77, was bedeutet, dass Pal weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Pal daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.