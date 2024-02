PAL Holdings Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den sozialen Medien gibt es bei Pal in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pal-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 2041,47 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2293 JPY, was einer Steigerung von 12,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2374,6 JPY, was einer Abnahme von 3,44 Prozent entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigen Analysebasis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Pal für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Anleger beeinflusst werden. Die Kommentare und Befunde zu Pal auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die diskutierten Themen in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pal liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,06, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Pal-Aktie.