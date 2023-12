PALLAS CAPITAL strukturiert Fremdkapital für LenzWerk

Wien/Berlin (ots) -LenzWerk ist ein renommierter Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Berlin. Unter der Leitung von Jasper Hannan hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren einen beeindruckenden Track Record aufgebaut.Für ein Wohnbauprojekt in der Machnowerstraße 9 in Berlin hat PALLAS CAPITAL nun erfolgreich eine Fremdfinanzierung arrangiert. Dieses Projekt umfasst die Entwicklung von 15 hochwertigen Wohneinheiten sowie 14 Tiefgaragenstellplätzen. Die Transaktion wurde von Maximilian Schmidbauer und Max Baschata erfolgreich umgesetzt.Die PALLAS CAPITAL Real Estate unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler unterstützt seit langem Bauträger und Projektentwickler bei der Finanzierung ihrer Immobilienprojekte. Dank des ausgezeichneten Marktzuganges ist PALLAS CAPITAL in der Lage, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für verschiedene Immobilienprojekte zu arrangieren.In Verbindung mit dem Fonds für Mezzaninkapital hat PALLAS CAPITAL weiters die Möglichkeit, Mezzaninekapital direkt an ausgewählte Immobilienprojekte zu vergeben.Pressekontakt:PALLAS CAPITAL Real EstateFlorian Koschat+43 133636668koschat@pallascapital.comwww.pallascapital-re.comOriginal-Content von: PALLAS CAPITAL Group AG, übermittelt durch news aktuell