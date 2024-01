PAKISTAN RÜCKT KLIMAWANDEL IN DEN MITTELPUNKT, BAUT VON ÜBERSCHWEMMUNGEN ZERSTÖRTE SIEDLUNG NEU AUF UND BENENNT SIE UM - CLIMATECHANGETOWN.PK DURCH SPHF UNTERSTÜTZT

CLIMATECHANGETOWN.PK, Pakistan (ots/PRNewswire) -Eine Kleinstadt, die bei den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan zerstört wurde, wird mit dem Klimawandel gegenüber resistenten Gebäuden neu gebaut und in ClimateChangeTown.pk umbenannt, um Spendengelder zu sammelnSindh People's Housing for Flood Affectees (SPHF) hebt die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels hervor und sammelt Spenden für den Wiederaufbau, indem eine neu errichtete Ortschaft in ClimageChangeTown.pk umbenannt wirdDie Website wird zusammen mit Sindh People's Housing for Flood Affectees (SPHF) dringend benötigte Mittel für Dörfer in überschwemmungsanfälligen Gebieten für den Bau von klimaresistenten Gebäuden generierenDie schlimmsten Überschwemmungen überhaupt, von denen Pakistan bis dato betroffen war, wirken sich weiterhin verheerend auf das Leben vieler Menschen aus, die weiterhin obdachlos und äußerst verletzlich sind. Um Aufmerksamkeit für das Schicksal dieser betroffenen Menschen zu erregen und Spenden für die Unterstützung der Wiederaufbaumaßnahmen zu sammeln, hat Sindh People's Housing for Flood Affectees (SPHF) eine einzigartige Lösung vorgeschlagen. Die Organisation hat die pakistanische Regierung gebeten, die neu aufgebauten Siedlungen in „climatechangetown.pk" umzubenennen, wodurch es sich um die erste Ortschaft weltweit mit einer Website als Namen handelt.Khalid Mehmood Shaikh, CEO von SPHF, sagte: „Jede Siedlung auf der ganzen Welt hat einen Namen. Wir haben uns überlegt, die Siedlung nach etwas zu benennen, das Aufsehen und Aufmerksamkeit für die Klimakrise erregen wird, mit der Pakistan derzeit konfrontiert ist. Die Menschen hier brauchen dringend Hilfe, und mit dieser Website wird die Welt genau erfahren, wie und wo sie ihnen helfen kann."Pakistan, das weniger als 1 % der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, leidet überproportional stark an den Folgen des Klimawandels. Dem Globalen Klima-Risiko-Index zufolge steht Pakistan derzeit auf der Liste der vom Klimawandel am meisten bedrohten Länder der Erde auf dem 5. Platz. Experten prognostizieren, dass Pakistan jedes Jahr unter Überschwemmungen leiden wird.Die Regenfälle, die im Juni letzten Jahres begannen, wirkten sich auf mehr als 33 Millionen Menschen in Pakistan aus. Die Provinz Sindh litt am meisten darunter. Hier kam es zu 85 % der Verluste und Zerstörungen und 12,36 Millionen Menschen waren betroffen, wobei 2,1 Millionen Wohnungen und Häuser beschädigt wurden.Ein dem Klimawandel gegenüber resilientes Heim für jede dieser Familien zu bauen ist wichtig. Vor der Hochwasserkatastrophe waren die Häuser sog. „kutcha"-Bauten (aus Lehm gebaut) und daher Klimakatastrophen gegenüber besonders anfällig. SPHF hilft Menschen jetzt, sog. „pukka" (solide) Häuser zu bauen, wobei widerstandsfähige Baumaterialien und vorgegebene Bauvorschriften zum Einsatz kommen, um klimatischen Herausforderungen wie Starkregen, Sturzfluten u. ä. zu widerstehen. Während der Staat aktiv geworden ist, um die Wiederaufbaubemühungen zu unterstützen, besteht immer noch eine große Finanzierungslücke. Und die versucht SPHF zu schließen, indem sich die Organisation an die ganze Welt wendet.Khalid Mehmood Shaikh fügte hinzu: „Eine Ortschaft offiziell umzubenennen ist ein gewagter Schritt, aber genau so einen mutigen Schritt brauchen wir im Kampf gegen den Klimawandel. Er erinnert die internationale Gemeinschaft daran, dass die Bewohner Pakistans nicht für die Ursachen des Klimawandels verantwortlich sind, sondern reine Opfer. Die Welt muss zusammenkommen, damit wir uns buchstäblich über Wasser halten können."Mithilfe von climatechangetown.pk hofft SPHF auf einen Gezeitenwechsel für die Überschwemmungsopfer, um dringend benötigte Mittel für die Verbesserung ihrer Lebensumstände bereitzustellen. Die Mittel werden dazu eingesetzt, die mit climatechangetown.pk begonnenen Wiederaufbaubemühungen auf andere Dörfer im Land auszuweiten. Pakistan ist ein Hotspot des Klimawandels. Diese Dörfer und Kleinstädte, die eine Erinnerung an die Zerstörungen waren, sind jetzt ein Symbol der Resilienz angesichts des Klimawandels.Mit dieser Kampagne plant SPHF den Wiederaufbau von mehr als 2 Millionen Häusern zu unterstützen. Dies stellt das weltweit größte Wiederaufbauprogramm dar.https://climatechangetown.pk/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2311998/SPHF_CLIMATECHANGETOWN_PK.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pakistan-ruckt-klimawandel-in-den-mittelpunkt-baut-von-uberschwemmungen-zerstorte-siedlung-neu-auf-und-benennt-sie-um--climatechangetownpk-durch-sphf-unterstutzt-302027585.htmlPressekontakt:Claire Lawson,+971 55 400 3235,c.lawson@ipn.aeOriginal-Content von: Sindh People?s Housing for Flood Affectees (SPHF), übermittelt durch news aktuell