P3 Health Partners Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analysten bewerten die P3 Health Aktie insgesamt positiv, da 1 Analyst eine Kaufempfehlung ausspricht, 1 Analyst eine neutrale Einstufung abgibt und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die P3 Health liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 1,99 USD, was deutlich über dem aktuellen Kurs von 1,47 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnittskurs hingegen liegt bei 1,29 USD, was über dem aktuellen Kurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die P3 Health-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die P3 Health Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.