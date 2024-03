P3 Health Partners Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

P3 Health erhält eine gemischte Bewertung von Analysten, basierend auf zwei Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine Analystenbewertung fällt positiv aus, während die andere neutral ist. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von P3 Health als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60,29, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 53,97, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über P3 Health eher neutrale Themen diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag hingegen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für P3 Health in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Insgesamt erhält P3 Health von Analysten und Anlegern eine neutrale Bewertung, basierend auf den vorliegenden Daten.