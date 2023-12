P2 Gold Aktie: DAS heißt noch nichts

Die P2 Gold hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,14 CAD erreicht, was einer Steigerung von +55,56 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Allerdings war die Entwicklung auf Basis der vergangenen 200 Tage weniger positiv, da die Distanz zum GD200 bei -22,22 Prozent liegt. Dadurch wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über P2 Gold in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur aktuellen Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet werden sollte. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von P2 Gold als "Schlecht" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeben. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Abschließend wurde die P2 Gold-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,56 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (40,38 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die P2 Gold in unserer Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.