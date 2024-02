P2 Gold Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die P2 Gold-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,09 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der P2 Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,15 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -46,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine negative Entwicklung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zu P2 Gold ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Meinungen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral waren, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden.

Das Sentiment und der Buzz um P2 Gold haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Stimmung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die P2 Gold-Aktie für alle analysierten Kriterien ein "Neutral"-Rating.