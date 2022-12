Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -P101 SGR, der italienische Risikokapitalmanager, der in digitale und technologieorientierte Unternehmen investiert, hat den ersten Abschluss seines neuen Fonds „Programma 103" mit 150 Millionen EUR unterzeichnet, der bis 2023 einen Wert von 250 Millionen EUR erreichen soll. Mit diesem Abschluss beträgt das verwaltete Vermögen von P101 fast 500 Millionen EUR. P101 verwaltet derzeit die beiden Fonds „Programma 101" und „Programma 102" sowie einen Risikokapitalfonds für Privatkunden, ITA 500, der im Auftrag von Azimut verwaltet wird.60 % dieses Abschlusses wurden von früheren und 40 % von neuen Investoren finanziert. Zu den Investoren gehören: Azimut, CDP, der European Investment Fund, BPM, Inarcassa, der ISP Group Pension Fund und mehrere italienische Family Offices.Das Investitionsziel des Programma 103-Fonds sind digitale und technologieorientierte Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, die B2C- und B2B-Dienstleistungen in folgenden Sektoren anbieten: Fintech, Proptech, Edutech, Cybersicherheit. Das Thema Nachhaltigkeit wird bei allen Investitionen eine wichtige Rolle spielen. Die Beteiligungssummen liegen zwischen 1 Mio. € und mehr als 10 Mio. €.Die Schwerpunktländer des Fonds werden Italien und Spanien sein, wo P101 SGR bereits einige Investitionen getätigt hat, aber auch andere europäische Länder werden berücksichtigt.Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 100 Finanzierungsrunden, 15 Exits, 46 Portfoliounternehmen (mit einem Gesamtumsatz von 2 Milliarden EUR), 4 verwalteten Fonds und Abschlüssen wie von Tannico und Campari, Moet-Hennesy, MusixMatch und TPG hat P101 SGR die Aufmerksamkeit internationaler Akteure auf sich gezogen und die Qualität seiner Investitionen bekräftigt.„Dieser Abschluss wird es P101 SGR ermöglichen, seine Position in Italien und Europa zu stärken", erklärte Andrea Di Camillo, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von P101 SGR. „Unser Ziel ist es, höhere Investitionen für jedes Unternehmen aufzubringen, um Start-ups und Scale-ups zu schaffen, die ausländisches Kapital aufbringen können – wie es einige unserer Unternehmen in letzter Zeit getan haben. Die Korrekturen an der NASDAQ und den US-Märkten haben Licht auf das Szenario in Europa und Italien geworfen und die Attraktivität unserer Scale-up-Unternehmen für Großunternehmen und Kapitalbeteiligungsgesellschaften deutlich gemacht."P101 hat als einer der ersten europäischen Betreiber ein spezielles Team zur Unterstützung des Wachstums seiner Portfoliounternehmen gegründet.Weitere Informationen finden Sie unter p101.itPressebüro – ddl studio Irene Longhin – irene.longhin@ddlstudio.net +39 392 7816778Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1972815/P101_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/p101-sgr-gibt-ersten-abschluss-des-150-millionen-euro-fonds-programma-103-bekannt-abschlussziel-250-mio-eur-bis-2023-301708511.htmlOriginal-Content von: P101 SGR press office, übermittelt durch news aktuell