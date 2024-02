Ozz Resources Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Ozz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,063 AUD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -21,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,08 AUD, was ebenfalls einem Unterschied von -21,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Ozz-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Ozz-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ozz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Ozz-Aktie führt.