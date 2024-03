Ozz Resources Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Ozz im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Ozz. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, beträgt für die Ozz-Aktie aktuell 0,08 AUD auf Basis der letzten 200 Handelstage, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,054 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird Ozz auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einer Ausprägung von 68,42 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 61,43 für 25 Tage eine Bewertung als "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Ozz in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ozz führt.