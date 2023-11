Ozu Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Ozu durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Ozu diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ozu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 1643,74 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1605 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1586,72 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (+1,15 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Ozu wurde als mittelmäßig aktiv gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 6,06 Punkten, was bedeutet, dass die Ozu-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,23, was darauf hindeutet, dass Ozu weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ozu daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.