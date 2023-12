Ozu Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Ozu zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ozu ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der GD200 liegt bei 1635,14 JPY, während der Aktienkurs bei 1564 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1581,16 JPY, was einer Abweichung von -1,09 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ozu liegt bei 89,29, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".