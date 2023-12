Ozu Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Aktie von Ozu zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1638,8 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1568 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,32 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1582,24 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Ozu auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ozu. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und vorwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Ozu laut der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.