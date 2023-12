Ozu Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ozu wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ozu-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 50 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ozu eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ozu auf 1638,8 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1568 JPY liegt. Die Abweichung zum GD200 beträgt -4,32 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1582,24 JPY, was einer Abweichung von -0,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf der technischen Analyse erhält Ozu daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen zu Ozu in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen gab, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Ozu. Da keine deutlichen positiven oder negativen Tendenzen in den Diskussionen auf den sozialen Medien zu erkennen waren, wird das Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Ozu daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.