Ozu Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Ozu ist neutral, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ozu liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,82 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für den Zeitraum von 200 Tagen bei 1641,42 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1586 JPY liegt (-3,38 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 1582,76 JPY (+0,2 Prozent Abweichung) auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Anleger-Stimmung, den RSI, die technische Analyse sowie das Sentiment und den Buzz in Bezug auf die Aktie von Ozu.