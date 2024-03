Ozu Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Für die Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Ozu zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Ozu.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ozu-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI-Wert von 18 auf 7-Tage-Basis und 23,83 auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ozu-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des geringeren Abstands zum 50-Tage-Durchschnitt. Insgesamt erhält Ozu somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.