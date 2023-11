Oxus Acquisition Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Oxus Acquisition Corp":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten 30 Tagen kaum verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen Oxus Acquisition hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Oxus Acquisition derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 10,77 USD, während der Aktienkurs bei 11,24 USD liegt, was einer Abweichung von +4,36 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 11,09 USD führt zu einer Abweichung von +1,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oxus Acquisition zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Oxus Acquisition-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung.