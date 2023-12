Oxley Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Oxley ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität haben sich laut der Auswertung im letzten Monat nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oxley bei 0,12 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,101 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -15,83 Prozent beträgt. Der GD50 hingegen weist einen Stand von 0,1 SGD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Oxley weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.