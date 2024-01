Oxfordanopore Technologies-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Analystenbewertung: Oxford Nanopore erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 424,67 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 164,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 219,85 GBP weist eine Abweichung von -27,04 Prozent zum aktuellen Kurs von 160,4 GBP auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 191,19 GBP, was einer Abweichung von -16,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Oxford Nanopore überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Sentiment und Buzz: Die Internet-Kommunikation zeigte in den vergangenen Wochen starke positive Ausschläge, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.