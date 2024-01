Oxfordanopore Technologies Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Fuji Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Oxford Nanopore wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 56,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,64 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Langfristige Analystenmeinungen bewerten die Oxford Nanopore-Aktie insgesamt als "Gut" (4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, und das Kursziel wird auf 424,67 GBP festgelegt. Dies würde eine Performance von 110,23 Prozent bedeuten, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oxford Nanopore neutral diskutiert, aber in den letzten Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt negatives Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, und die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Oxford Nanopore-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.