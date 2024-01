Oxfordanopore Technologies Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Oxford Nanopore betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,64 im neutralen Bereich und führt somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Oxford Nanopore in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings waren die Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Oxford Nanopore-Aktie ist insgesamt positiv, mit 4 Bewertungen als "Gut" und keinen neutralen oder negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 424,67 GBP, was einer potenziellen Performance von 110,23 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Oxford Nanopore ergibt ein insgesamt negatives Bild, da die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde und das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".