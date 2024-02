Oxford Square Capital Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Oxford Square Capital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,13 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +5,74 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 2,98 USD, was einer Distanz von +5,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Oxford Square Capital-Aktie auf Grundlage des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,32 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Oxford Square Capital-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 5,66 und liegt damit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Oxford Square Capital in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.