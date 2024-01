Oxford Square Capital Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Die Anlegerstimmung gegenüber Oxford Square Capital war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Oxford Square Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz weist die Aktie von Oxford Square Capital in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was positiv zu bewerten ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Square Capital einen Wert von 5 auf, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Oxford Square Capital auf 7-Tage-Basis derzeit bei 16,67 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 45,65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann Oxford Square Capital aufgrund der Anlegerstimmung als "Neutral", der Kommunikation im Netz als "Schlecht", der fundamentalen Analyse als "Gut" und der technischen Analyse als "Gut" bewertet werden.