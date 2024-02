Oxford Square Capital Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Oxford Square Capital wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird Oxford Square Capital in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie von Oxford Square Capital. Der RSI7 beträgt 62,96 und der RSI25 beträgt 48, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Oxford Square Capital-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Abstand zum GD200 bei +1,8 Prozent liegt. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,37 Prozent beträgt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den Kurs der Oxford Square Capital-Aktie, basierend auf der durchschnittlichen Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen.