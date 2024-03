Oxford Square Capital Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Capital Corp":

Oxford Square Capital wurde in den letzten Wochen intensiv diskutiert, was sich auch in der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt. Die Aktie wies eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Oxford Square Capital-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 resultieren in einer neutralen Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine insgesamt gute Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.