Oxford Square Capital Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Oxford Square Capital-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet, basierend auf der Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs von 24,29 USD weicht um +1,42 Prozent vom GD200 von 23,95 USD ab, während der GD50 bei 24,26 USD liegt, was einer Abweichung von +0,12 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt eine vorwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen eher negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er weder überkaufte noch überverkaufte Signale zeigt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der geringen Diskussionsintensität und einer negativen Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Einstufung für die Oxford Square Capital-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.