Oxford Square Capital Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Square Capital liegt bei 5,41, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dadurch gilt die Aktie als preisgünstig und erhält aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut". Die gleitenden Durchschnittswerte des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage weisen eine Abweichung von -3,7 Prozent bzw. -1,72 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls "Neutral"-Bewertungen an. In den sozialen Medien wurde über Oxford Square Capital in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral diskutiert, jedoch überwiegen in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Sentiments führt.