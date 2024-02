Oxford Square Capital Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Wir haben die Aktie von Oxford Square Capital auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Oxford Square Capital blieb in einem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Oxford Square Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Oxford Square Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Oxford Square Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 23,86 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (24,39 USD) weicht somit +2,22 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs nahe, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oxford Square Capital eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.