Oxford Metrics Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Oxford Metrics-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1,12 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,18 EUR, was einem Unterschied von +5,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 1,19 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-0,84 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Oxford Metrics durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Oxford Metrics-Aktie liegt bei 80, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,43, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Oxford Metrics auf Basis der heutigen Notierungen als 65 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (70,91). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.