Oxford Lane Capitalries Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Lane Capital Corp.":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Oxford Lane Capital bei 5,06 USD liegt, was auch dem aktuellen Kurs der Aktie entspricht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei 0 Prozent liegt, wodurch die Bewertung "Neutral" lautet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 4,93 USD, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Aktie von Oxford Lane Capital langfristig eine starke Aktivität aufweisen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild mit einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war überwiegend positiv, wobei positive Themen in der Diskussion dominierten. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Oxford Lane Capital liegt bei 11, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,08, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine RSI-Bewertung von "Gut" für die Aktie von Oxford Lane Capital.