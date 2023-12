Oxford Instruments Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse von Oxford Instruments zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgenden Indikatoren sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2370,31 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2350 GBP liegt, was einer Abweichung von -0,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 2045,78 GBP, was einem Anstieg von 14,87 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält Oxford Instruments auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenmeinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 2281 GBP, was einer potenziellen Abnahme von -2,94 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht, was wiederum zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Oxford Instruments-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Differenz von -9,26 Prozent aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Oxford Instruments liegt bei 16,67, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 33,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

