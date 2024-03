Oxford Instruments Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Oxford Instruments hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um -13,78 Prozent entwickelt, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die eine mittlere Rendite von -8,47 Prozent aufweist, liegt Oxford Instruments mit einer Rendite von -13,78 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Instruments beträgt derzeit 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 81 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Oxford Instruments derzeit aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Oxford Instruments abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv, mit 4 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für Oxford Instruments bei 2281 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 6,59 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in der Analystenuntersuchung insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Oxford Instruments in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.