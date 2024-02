Oxford Instruments Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die britische Firma Oxford Instruments, die auf die Herstellung von elektronischen Geräten und Komponenten spezialisiert ist, hat eine Dividendenrendite von 0,91%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,6% in diesem Sektor ist diese Ausschüttung niedriger einzustufen, mit einer Differenz von 9,69 Prozentpunkten. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Oxford Instruments durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der Informationstechnologie-Branche liegt die Rendite von Oxford Instruments bei -11,85%, was mehr als 5% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche der elektronischen Geräte und Komponenten zeigt sich eine unterdurchschnittliche Entwicklung mit einer Rendite von -6,63%.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Oxford Instruments neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.